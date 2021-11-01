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НБУ різко знизив офіційний курс євро

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Україна, Понеділок 01 листопада 2021 17:52
НБУ різко знизив офіційний курс євро Фото: курс євро впав на 16 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 30,43 гривень за євро. Це на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 листопада встановлено на такому рівні: 30,4358 гривень за євро (-0,1595 грн). При цьому курс євро на 1 листопада становить 30,5953 гривень за євро.

НБУ різко знизив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав після зростання напередодні.

НБУ різко знизив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 6 копійок до 30,47 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,46 гривень за євро.

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