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Курс доллара немного вырос на межбанке

Новина українською →
Украина, Среда 12 мая 2021 17:07
Курс доллара немного вырос на межбанке Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 12 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 33,43 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,6150 - 27,6350 грн/доллар, евро 33,4113 - 33,4355 грн/евро, российский рубль 0,3717 - 0,3721 грн/рубль.

Курс доллара немного вырос на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 11 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,5900 - 27,6100 грн/доллар, евро 33,5797 - 33,6013 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,63 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 27,6318 гривен за 1 доллар (-0,0426 грн). При этом курс доллара на 12 мая составляет 27,6744 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

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