НБУ резко снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,28 гривен за евро. Это на 62 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 января установлен на таком уровне: 34,2817 гривен за евро (-0,6273 грн). При этом курс евро на 11 января составляет 34,909 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 63 копейки до 34,17 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,15 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 января установлен на таком уровне: 28,2038 гривен за 1 доллар (-0,0809 грн). При этом курс доллара на 11 января составляет: 28,2847 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после роста в начале года.