Курс доллара на межбанке упал на 10 копеек

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28,15 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 11 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке - 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 63 копейки до 34,17 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,1507 - 34,1749 грн/евро, российский рубль 0,3759 - 0,3763 грн/рубль.

Отметим, 6 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 34,7832 - 34,8050 грн/евро, российский рубль 0,3835 - 0,3839 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 января установлен на таком уровне: 28,2038 гривен за 1 доллар (-0,0809 грн). При этом курс доллара на 11 января составляет: 28,2847 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд после роста в начале года.