Курс евро приблизился к уровню 35 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала перед длинными выходными

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,90 гривен за евро. Это на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 января установлен на таком уровне: 34,909 гривен за евро (+0,063 грн). При этом курс евро на 6 января составляет 34,846 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 34,80 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 34,78 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,28 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на таком уровне: 28,2847 гривен за 1 доллар (-0,1181 грн). При этом курс доллара на 6 января составляет: 28,4028 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после роста в начале года.

Напомним, 7 января Рождество Христово празднуют часть христиан восточного обряда. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - 7-10 января.