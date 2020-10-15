НБУ резко снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,17 гривен за евро. Это менее чем на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 октября установлен на таком уровне: 33,1764 гривен за евро (-0,2171 грн). При этом курс евро на 15 октября составляет 33,3935 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 33,15 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,14 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 октября установлен на таком уровне: 28,3365 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн). При этом курс доллара на 15 октября составляет 28,3164 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд после небольшого снижения на прошлой неделе.