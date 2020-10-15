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Доллар растет третий день подряд: НБУ установил официальный курс

Киев, Четверг 15 октября 2020 16:19
Доллар растет третий день подряд: НБУ установил официальный курс
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар продолжает расти после небольшого отката

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 октября установлен на таком уровне: 28,3365 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн). При этом курс доллара на 15 октября составляет 28,3164 гривен за 1 доллар.

Доллар растет третий день подряд: НБУ установил официальный курс

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет третий день подряд после небольшого снижения на прошлой неделе.

Доллар растет третий день подряд: НБУ установил официальный курс

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 28,345 гривен за доллар, курс в покупке до 28,325 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 33,26 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 октября справочный курс на уровне 28,33 грн/доллар, повысив его по сравнению с 13 октября (28,31 грн/доллар).

Напомним, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2020 году 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,0 грн/доллар).

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