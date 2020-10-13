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Нацбанк повысил официальный курс евро

Киев, Вторник 13 октября 2020 17:52
Нацбанк повысил официальный курс евро
Фото: курс евро снова повысили (Pіxabay)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,39 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 октября установлен на таком уровне: 33,3935 гривен за евро (+0,0537 грн). При этом курс евро на 13 октября составлял 33,3398 гривен за евро.

Нацбанк повысил официальный курс евро

Фото: курсы валют на 15 октября (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанковском рынке торги по евро сегодня начались с отметки 33,37 гривен за евро, что было на семь копеек ниже закрытия предыдущей сессии. В течение дня евро на межбанке подешевел - до 33,31 гривен.

Курс НБУ

Что касается доллара, то Национальный банк поднял курс на 15 октября 2020 до отметки 28,31 гривен за доллар. Таким образом, регулятор продолжил тренд, который наметился в начале недели.

Официальный курс гривны к доллару на 15 октября установлен на уровне 28,3164 гривен за 1 доллар (+0,0683 грн). При этом курс на 13 октября составлял 28,2481 гривен за 1 доллар.

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