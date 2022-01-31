НБУ резко снизил официальный курс доллара

Официальный курс гривны к доллару на 31 января 2022 года установлен на уровне 28,78 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после достижения максимума с февраля 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2022 года установил курс на таком уровне: 28,7839 гривен за 1 доллар (-0,2040 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет: 28,9879 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 5 копеек до 28,87 гривен за доллар, курс в покупке до 28,85 гривен за доллар. В дальнейшем курс упал ниже 28,70 гривен. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,14 гривен за евро.

Напомним, Национальный банк Украины с начала 2022 года продал 1,5 млрд долларов для сбалансирования валютного рынка. В то же время НБУ не собирается повторять ошибок прошлого и держать фиксированный курс.