НБУ резко снизил официальный курс доллара

Официальный курс гривны к доллару на 7 сентября установлен на уровне 26,81 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8102 гривен за 1 доллар (-0,1196 грн). При этом курс доллара на 6 сентября составляет 26,9298 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)