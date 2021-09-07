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НБУ резко снизил официальный курс доллара

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Украина, Вторник 07 сентября 2021 07:45
НБУ резко снизил официальный курс доллара Фото: курс доллара упал на 11 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 7 сентября установлен на уровне 26,81 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8102 гривен за 1 доллар (-0,1196 грн). При этом курс доллара на 6 сентября составляет 26,9298 гривен за 1 доллар.

НБУ резко снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ резко снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,90 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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