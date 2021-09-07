НБУ різко знизив офіційний курс долара

Офіційний курс гривні до долара на 7 вересня встановлено на рівні 26,81 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,8102 гривень за 1 долар (-0,1196 грн). При цьому курс долара на 6 вересня становить 26,9298 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)