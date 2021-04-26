НБУ резко снизил курс доллара на 26 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 26 апреля установлен на уровне 27,90 гривен за доллар. Официальный курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся до максимума с начала февраля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9014 гривен за 1 доллар (-0,1628 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет: 28,0642 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.