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НБУ резко снизил курс доллара на 26 апреля

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 07:45
НБУ резко снизил курс доллара на 26 апреля Фото: курс доллара резко упал после роста выше 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 26 апреля установлен на уровне 27,90 гривен за доллар. Официальный курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся до максимума с начала февраля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9014 гривен за 1 доллар (-0,1628 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет: 28,0642 гривен за 1 доллар.

НБУ резко снизил курс доллара на 26 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ резко снизил курс доллара на 26 апреля

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,89 гривен за доллар, курс в покупке до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,56 гривен за евро.

Прогноз

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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