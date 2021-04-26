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НБУ різко знизив курс долара на 26 квітня

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 07:45
НБУ різко знизив курс долара на 26 квітня Фото: курс долара різко впав після зростання вище 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 26 квітня встановлений на рівні 27,90 гривень за долар. Офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся до максимуму з початку лютого.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9014 гривень за 1 долар (-0,1628 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становить: 28,0642 гривень за 1 долар.

НБУ різко знизив курс долара на 26 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 16 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ різко знизив курс долара на 26 квітня

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 23 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,89 гривень за долар, курс в покупці до 27,87 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 33,56 гривень за євро.

Прогноз

Зазначимо, у Законі Про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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