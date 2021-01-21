Доллар возобновил рост: НБУ установил курс на 21 января

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 28,2035 гривен за 1 доллар (+0,0491 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет: 28,1544 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снова вырос после снижения накануне.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,15 гривен за доллар, курс в покупке до 28,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 34,21 гривен за евро.

Прогноз

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.