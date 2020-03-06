НБУ резко повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2020 года установил курс евро на уровне 28,23 гривен за евро, что на 54 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 марта установлен на таком уровне: 28,2336 гривен за евро (+0,5394 грн). При этом курс евро на 6 марта составляет 27,6942 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 6 марта 2020 года, на наличном рынке вырос на 27 копеек до 27,97 гривен за евро гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,49 (27,27 - 5 марта), продажи - 27,97 (27,70 - 5 марта) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 72 копейки до 28,38 гривен за евро. Курс в покупке составляет 28,34 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,92 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 марта установлен на таком уровне: 24,9215 гривен за 1 доллар (+0,1802 грн). При этом курс доллара на 6 марта составляет 24,7413 гривен за 1 доллар.