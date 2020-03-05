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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Финансы     05.03.2020 - 18:15
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 марта 2020 года установил курс евро на уровне 27,69 гривен за евро, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 марта установлен на таком уровне: 27,6942 гривен за евро (-0,0105 грн). При этом курс евро на 5 марта составляет 27,7047 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 марта 2020 года, на наличном рынке вырос на 12 копеек до 27,92 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,49 (27,32 - 3 марта), продажи - 27,92 (27,80 - 3 марта) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,66 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 27,64 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,89 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 марта установлен на таком уровне: 24,7413 гривен за 1 доллар (-0,1495 грн). При этом курс доллара на 5 марта составляет 24,8908 гривен за 1 доллар.

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