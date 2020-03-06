НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 10 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 28,23 гривень за євро, що на 54 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 березня встановлено на такому рівні: 28,2336 гривень за євро (+0,5394 грн). При цьому курс євро на 6 березня становить 27,6942 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня 2020 року, на готівковому ринку зріс на 27 копійок до 27,97 гривень за євро гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,49 (27,27 - 5 березня), продажу - 27,97 (27,70 - 5 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 72 копійки до 28,38 гривень за євро. Курс купівлі становить 28,34 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 10 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,92 гривень за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 березня встановлено на такому рівні: 24,9215 гривень за 1 долар (+0,1802 грн). При цьому курс долара на 6 березня становить 24,7413 гривень за 1 долар.