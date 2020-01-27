НБУ резко повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,59 гривен за доллар, что на 26 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 января установлен на таком уровне: 24,5984 гривен за 1 доллар (+0,2683 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет 24,3301 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 27 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 24,52 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,05 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 января справочный курс на уровне 24,58 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 января (24,27 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 27 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 12 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 27,15 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,33 (24,21 - 24 января), продажи - 24,58 (24,46 - 24 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,73 (26,63 - 24 января), продажи - 27,15 (27,08 - 24 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,58 - 24 января), продажи 3,94 (3,94 - 24 января) грн за 10 рублей.