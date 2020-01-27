НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 26 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 24,5984 гривень за 1 долар (+0,2683 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить 24,3301 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 27 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 24,52 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,05 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 січня довідковий курс на рівні 24,58 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 січня (24,27 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 27 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 12 копійок до 24,58 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 27,15 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,33 (24,21 - 24 січня), продажу - 24,58 (24,46 - 24 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,73 (26,63 - 24 січня), продажу - 27,15 (27,08 - 24 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,58 - 24 січня), продажу 3,94 (3,94 - 24 січня) грн за 10 рублів.