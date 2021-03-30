НБУ резко опустил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,72 гривен за евро. Это на 24 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 31 марта установлен на таком уровне: 32,7233 гривен за евро (-0,2428 грн). При этом курс евро на 30 марта составляет 32,9661 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 32,65 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 32,63 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,88 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 марта установлен на таком уровне: 27,8852 гривен за 1 доллар (-0,0842 грн). При этом курс доллара на 30 марта составляет: 27,9694 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.