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НБУ резко опустил официальный курс евро

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,72 гривен за евро. Это на 24 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 31 марта установлен на таком уровне: 32,7233 гривен за евро (-0,2428 грн). При этом курс евро на 30 марта составляет 32,9661 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 32,65 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 32,63 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,88 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 марта установлен на таком уровне: 27,8852 гривен за 1 доллар (-0,0842 грн). При этом курс доллара на 30 марта составляет: 27,9694 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

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Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
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