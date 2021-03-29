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НБУ поднял официальный курс евро до 33 гривен

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 17:41
НБУ поднял официальный курс евро до 33 гривен Фото: единая европейская валюта дорожает (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,96 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 марта установлен на таком уровне: 32,9661 гривен за евро (+0,0129 грн). При этом курс евро на 29 марта составляет 32,9532 гривен за евро.

НБУ поднял официальный курс евро до 33 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,92 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 32,90 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на таком уровне: 27,9694 гривен за 1 доллар (+0,0015 грн). При этом курс доллара на 29 марта составляет: 27,9679 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

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