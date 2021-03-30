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Межбанк закрылся дальнейшим снижением курса доллара

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 17:10
Межбанк закрылся дальнейшим снижением курса доллара Фото: курс доллара падает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 30 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 32,65 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8460 - 27,8660 грн/доллар, евро 32,6343 - 32,6577 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3622 грн/рубль.

Межбанк закрылся дальнейшим снижением курса доллара

Напомним, 29 марта торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9450 - 27,9650 грн/доллар, евро 32,9080 - 32,9287 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,88 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 марта установлен на таком уровне: 27,8852 гривен за 1 доллар (-0,0842 грн). При этом курс доллара на 30 марта составляет: 27,9694 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

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