НБУ резко опустил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2019 года опустил официальный курс доллара до 25,06 гривен, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на таком уровне: 2506,7144 гривен за 100 долларов (-10,6972 гривен).

При этом курс доллара на 28 октября составлял 2517,4116 гривен за 100 долларов.

Напомним, на открытии межбанка курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился до 25,07 гривен за доллар. При этом курс евро в продаже снизился на 7 копеек - до 27,80 гривен за евро.

Из-за снижения на межбанке сегодня днем Нацбанк опустил справочный курс доллара на 14 копеек - до 25,05 гривен за доллар. Справочный курс в предыдущий банковский день составлял 25,19 гривен.

В обменных пунктах 28 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 7 копеек - до 25,14 гривен за доллар, курс евро упал на 10 копеек - до 27,92 гривен за евро.

В частности, на наличном рынке средний курс покупки доллара составлял 24,86 (24,94 - 25 октября), продажи - 25,14 (25,21 - 25 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 27,47 (27,57 - 25 октября), продажи - 27,92 (28,02 - 25 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,56 (3,56 - 25 октября), продажи 3,93 (3,93 - 25 октября) грн за 10 рублей.