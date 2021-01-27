НБУ решил ликвидировать "Мисто Банк"

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины 26 января 2021 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мисто Банк". Решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Напомним, Национальный банк 14 декабря отнес АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных. По данным НБУ, контролером АО "Мисто Банк" был Иван Фурсин. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

По данным НБУ, проблемы у банка с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составила более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру вывода АО "Мисто Банк" с рынка путем введения временной администрации. Временная администрация была введена с 15 декабря 2020 года.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество сократилось за год на 2. В 2020 году обанкротились банк "Аркада" и "Мисто Банк".