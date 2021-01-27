ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ решил ликвидировать "Мисто Банк"

Киев, Среда 27 января 2021 15:48
НБУ решил ликвидировать "Мисто Банк"
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины 26 января 2021 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мисто Банк". Решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Напомним, Национальный банк 14 декабря отнес АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных. По данным НБУ, контролером АО "Мисто Банк" был Иван Фурсин. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

По данным НБУ, проблемы у банка с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составила более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру вывода АО "Мисто Банк" с рынка путем введения временной администрации. Временная администрация была введена с 15 декабря 2020 года.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество сократилось за год на 2. В 2020 году обанкротились банк "Аркада" и "Мисто Банк".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Национальный банк Украиныбанки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь