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НБУ вирішив ліквідувати "Місто Банк"

Київ, Середа 27 січня 2021 15:48
НБУ вирішив ліквідувати "Місто Банк"
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України 26 січня 2021 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Місто Банк". Рішення ухвалено за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Нагадаємо, Національний банк 14 грудня відніс АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних. За даними НБУ, контролером АТ "Місто Банк" є Іван Фурсін. Йому сукупно (прямо та опосередковано) належить 97,18% акцій банку.

За даним НБУ, проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів - підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об’єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). У результаті втрати об’єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав процедуру виведення АТ "Місто Банк" з ринку шляхом запровадження тимчасової адміністрації. Тимчасова адміністрація була запроваджена з 15 грудня 2020 року.

Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%). За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість скоротилася за рік на 2. У 2020 році збанкрутували банк "Аркада" і "Місто Банк".

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