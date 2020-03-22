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НБУ рекомендував вимірювати температуру клієнтів відділень банків

Новини » Економіка     22.03.2020 - 22:21
НБУ рекомендував вимірювати температуру клієнтів відділень банків
Фото: НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк має право відмовити в обслуговуванні клієнтам з вираженими симптомами

Національний банк України рекомендував комерційним банкам використовувати дистанційні засоби вимірювання температури відвідувачів. Про це йдеться в листі НБУ про режим роботи банків в період посилених заходів протидії розповсюдженню коронавірусу, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в листі, банк має право відмовити в обслуговуванні клієнтам з вираженими симптомами захворювання.

"За наявності в клієнта банку симптому коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 (захворювання COVID-19) банк має право відмовити в обслуговуванні такою клієнта у відділенні банку. З цією метою рекомендуємо банкам за можливості використовувати дистанційні засоби вимірювання температури відвідувачів на вході в приміщення банківської установи", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ рекомендував банкам закрити більшість відділень на час карантину через коронавірус. Згідно з листом НБУ від 22 березня 2020 року, банки повинні "визначати перелік опорних відділень, робота яких продовжується під час карантину та закривати неключові відділення з урахуванням необхідності забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів".

Нагадаємо, за даними НБУ, кількість діючих структурних підрозділів банків станом на 1 січня 2020 року склала 8002. Найбільше відділень працювало в Києві - 1091, що дає 37 відділень на 100 тис. населення, а також у Дніпропетровській області - 715 (22 відділення на 100 тис. населення).

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