У НБУ роз'яснили наслідки рішення суду у справі про вклади Суркісів у ПриваБанку

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Від рішення Верховного суду залежить подальша доля ПриваБанку

Верховний суд 27 квітня розгляне справу, в якій Національний банк доводить законність списання депозитів родини Суркісів під час націоналізації "ПриватБанку" у 2016 році. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, держава під час націоналізації "ПриватБанку" списала з рахунків кошти пов’язаних осіб, тобто всіх тих, у кого були спільні бізнес-інтереси та родинні зв’язки з Ігорем Коломойським у капітал банку. Загалом списання відбулося на 29,4 млрд грн. Водночас на націоналізацію було витрачено 155 млрд грн.

У НБУ відзначили, що родина Суркісів є серед пов’язаних осіб, враховуючи хоча б спільне володіння з Коломойським групою каналів "1+1" та "ТЕТ". Тепер вони, як і інші пов’язані особи, вимагають у судах, щоб їх не вважали пов’язаними і повернули гроші.

Ціна питання конкретно у цій справі - трохи більше 1 млрд грн. Але поразка держави у цій справі може призвести до більших втрат - до 29 млрд грн, йдеться в повідомленні.

Однак кульмінація цього сюжету почнеться після рішення суду. "Адже саме після цього будуть "розморожені" всі інші справи по націоналізації ПриватБанку. Це ті справи, якими Ігор Коломойський хоче визнати незаконним націоналізацію та повернути банк собі", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 грудня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд переніс засідання щодо апеляції НБУ на рішення Окружного адмінсуду м Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконним рішення про виведення "ПриватБанку" з ринку. Суд переніс засідання до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Нагадаємо, сім'я Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну коштів на акції "ПриватБанку" (bail-in). За даними НБУ, bail-in є стандартною міжнародною практикою, коли кошти власників та пов'язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку. При входженні держави в капітал такого банку це робиться для того, щоб гроші платників податків витрачалися на компенсацію грошей екс-власниками та пов'язаними з ними особами. На сьогоднішній день кількість позовів до НБУ про скасування зв'язності та bail-in налічується близько 50 на загальну суму 20 млрд грн.