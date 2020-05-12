НБУ разъяснил суть "антиколомойского" законопроекта

Банковский законопроект №2571-д, который Верховная рада рассмотрит 13 мая, является чрезвычайно важным для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Как отмечается в сообщении пресс-службы, этот проект называют "антиколомойским", "но он скорее "антимошеннический", чем "антиколомойский"".

В НБУ подчеркивают, что суть законопроекта следующая. В случае, если банк стал неплатежеспособным и выводится с рынка, вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. И суд не сможет отменить или остановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет возобновить работу банка.

"Это не означает, что владелец банка станет беззащитным перед государством. Он сможет пойти в суд и доказывать незаконность решения НБУ. Если он докажет свою правоту, тогда должен подтвердить в суде, что в банке на момент выведения с рынка оставался какой-то капитал", - говорится в сообщении.

На следующем этапе подключается независимый арбитр, который докажет или опровергнет наличие у банка капитала. Этим арбитром будет международный аудитор, которого будет избирать суд. Подсчитанный аудитором объем капитала (если он есть), владелец может получить обратно в денежной форме. Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и моральный ущерб. Это называется компенсация убытков, добавили в НБУ

Пресс-служба НБУ также опровергла несколько мифов относительно законопроекта. Среди них тот, что закон запретит возвращение "ПриватБанка" прежним владельцам.

"Частично правда. Но учитывайте, что возврат банка Игорю Коломойскому невозможен уже по действующему законодательству (закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц"). В законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк. 2571-д - это лишь дополнительный предохранитель", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта 2571-д.

Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять окончательный вариант закона о банках.