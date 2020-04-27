Минфин и НБУ поддержали банковский законопроект ко второму чтению

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Принятие закона, который сделает невозможным возвращение Коломойскому "ПриватБанка", позволит получить кредит МВФ

Министерство финансов Украины поддерживает законопроект об обанкротившихся и национализированных банках. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в ходе онлайн-заседания комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как отметил Марченко, законопроект разрабатывался широким кругом специалистов, в том числе из Минюста и НБУ.

"Поддерживает Министерство финансов указанный законопроект и просит депутатский корпус также поддержать", - сказал он.

Как напомнил Марченко, принятие банковского законопроекта позволит получить согласие Совета директоров МВФ о новой программе на 8 млрд долларов. По его словам, именно этот законопроект был среди предварительных условий, которые МВФ выдвинул еще в прошлом году для утверждения программы.

В свою очередь в пресс-службе НБУ выразили надежду на скорейшее рассмотрение законопроекта в Верховной раде.

Как отметили в пресс-службе, этот закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

"Закон позволит сделать необратимым процесс выведения банков с рынка. Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Ликвидация банка продолжится при любых условиях, а суды не смогут подменять собой Национальный банк", - сообщили в НБУ.

Кроме того, собственникам обанкротившихся банков будет предоставлена возможность защитить свои права. "В законе четко определены условия и процедура получения компенсации. Владелец банка может обратиться в суд, и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб", - говорится в сообщении.

"Для того, чтобы процесс был справедливым - будет арбитр в виде международной аудиторской фирмы, которая будет отвечать за правильность расчетов компенсации", - добавили в НБУ.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году два транша по 1,75 млрд долларов на общую сумму 3,5 млрд долларов. Он отметил, что эту сумму МВФ перечислит Украине после утверждения Советом директоров фонда. Но для этого нужно, чтобы Рада приняла банковский закон, который не позволит вернуть на рынок обанкротившиеся или национализированные банки.

Как сообщало РБК-Украина, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять закон о банках во втором чтении.