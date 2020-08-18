НБУ разъяснил порядок финмониторинга политически значимых лиц

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банки по умолчанию относят PEP к высокорисковым клиентам

Национальный банк Украины дал разъяснение порядка мониторинга PEP, или "политически значимых лиц" (Politically Exposed Persons). В НБУ рассказали, кто принадлежит к PEP, почему их сделки тщательно проверяются и как банкам выявить лиц этой категории.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, политически значимые лица (PEP) - лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты стран, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, высокопоставленные должностные лица судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.п. Новый закон "О финансовом мониторинге" дает исчерпывающий перечень должностей.

PEP в Украине делятся на следующие категории: национальные публичные деятели, иностранные публичные деятели и публичные деятели международных организаций. Перечень примерно одинаков во всех странах и соответствует рекомендациям Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Также к категории PEP относятся члены семьи государственных деятелей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры). Новый закон "О финансовом мониторинге" сократил перечень тех, кого считать членами семей. В этот перечень сегодня входят лишь ближайшие родственники.

По новому закону категория PEP – это пожизненный статус после увольнения, тогда как ранее лицо оставалась публичным деятелем в течение трех лет после увольнения с должности.

Как отмечается в сообщении НБУ, операции PEP тщательно проверяются, поскольку в мире есть страны с недостаточно развитыми демократическими основами, высоким уровнем коррупции и подкупа чиновников. Именно поэтому были внедрены особые подходы к финмониторинга их операций.

PEP во время открытия счета в банке должен самостоятельно указать в опроснике свой статус. Со своей стороны банк должен проверить такую информацию. После работник банка устанавливает источники происхождения средств, средств, получает разрешение руководства на открытие счета такому клиенту. Для выявления PEP можно использовать публичные базы, рассказали в НБУ.

Напомним, представители Национального банка Украины предоставили участникам небанковского финансового рынка разъяснение относительно осуществления ими финансового мониторинга. Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года.

Отметим, новые нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вступили в силу с 28 апреля 2020 года.