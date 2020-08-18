НБУ роз’яснив порядок фінмоніторингу політично значущих осіб

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банки за замовчуванням відносять PEP до високоризикових клієнтів

Національний банк України надав роз’яснення щодо порядку моніторингу PEP, або "політично значущих осіб" (Politically Exposed Persons). У НБУ розповіли, хто належить до PEP, чому їхні операції ретельно перевіряються та як банку виявити осіб цієї категорії.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, політично значущі особи (PEP) - особи, що займають важливі державні посади. Це президенти держав, прем’єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо. Новий закон "Про фінансовий моніторинг" дає вичерпний перелік посад.

PEP в Україні діляться на такі категорії: національні публічні діячі, іноземні публічні діячі та публічні діячі міжнародних організацій. Перелік приблизно однаковий в усіх країнах та відповідає рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF).

Також до категорії PEP належать члени сім`ї державних діячів та пов’язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери). Новий закон "Про фінансовий моніторинг" скоротив перелік тих, кого вважати членами сімей. До цього переліку насьогодні входять лише найближчі родичі.

За новим законом категорія PEP – це довічний статус після звільнення, тоді як раніше особа залишалася публічним діячем упродовж трьох років після звільнення з посади.

Як зазначається в повідомленні НБУ, операції PEP ретельно перевіряються, оскільки у світі є країни з недостатньо розвиненими демократичними основами, високим рівнем корупції та підкупу чиновників. Саме тому були впроваджені особливі підходи до фінмоніторингу їхніх операцій.

PEP під час відкриття рахунку в банку має самостійно вказати в опитувальнику свій статус. Зі свого боку банк має перевірити таку інформацію. Після працівник банку встановлює джерела походження статків, коштів, отримує дозвіл керівництва на відкриття рахунку такому клієнту. Для виявлення PEP можна використовувати публічні бази, розповіли в НБУ.

Нагадаємо, представники Національного банку України надали учасникам небанківського фінансового ринку роз'яснення щодо здійснення ними фінансового моніторингу. Вимоги відповідних нормативно-правових актів набули чинності 30 липня 2020 року.

Відзначимо, нові норми закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, набрали чинності з 28 квітня 2020 року.