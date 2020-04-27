НБУ разъяснил новые правила перевода денег на карту

Новый закон о финансовом мониторинге, который вступает в силу 28 апреля, почти ничего не изменит для клиентов банков. Об этом на брифинге сказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

Как отметил Шабан, новый закон никак не скажется на оплате коммунальных услуг, пополнении мобильных телефонов, переводов и оплате картой. Вместе с тем, изменения коснутся работы небанковских финучреждений и переводов наличными.

По его словам, переводы между карточками граждан будут осуществляться, как и ранее, поскольку владельцы карты уже идентифицированы банками "и никаких дополнительных идентификаций не требуется, и ограничений по таким операциям новый закон не вводит".

Шабан отметил, что безналичные платежи не будут иметь ограничений и дробить их на 5 тысяч не нужно.

По его словам, новый закон направлен на большие операции. "О мелких переводам знакомым или родственникам беспокоиться не надо", - добавил он.

Вместе с тем перевод на другую карту на сумму более 5 тыс. гривен можно сделать в кассе банка и предоставить паспорт. Это можно сделать и в терминале самообслуживания, если такой терминал имеет возможности для идентификации клиента.

Напомним, новый закон о финансовом мониторинге вступает в силу 28 апреля и меняет порядок идентификации при проведении финансовых операций. Как отметила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят, поскольку все клиенты банков уже идетифицированы, уже однажды были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена.

Ранее в НБУ заявили, что обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, вступающие в силу с 28 апреля, не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств.