НБУ роз'яснив нові правила переказу грошей на картку

Фото: Олексій Шабан (прес-служба НБУ)

При переказі з картки на картку нічого не змінюється, але готівкою анонімно можна перевести не більше 5 тис. гривень

Новий закон про фінансовий моніторинг, який набуває чинності 28 квітня, майже нічого не змінить для клієнтів банків. Про це на брифінгу сказав директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан.

Як зазначив Шабан, новий закон ніяк не позначиться на сплаті комунальних послуг, поповнення мобільних телефонів, переказів та оплати карткою. Водночас, зміни торкнуться роботи небанківських фінустанов та переказів готівкою.

За його словами, перекази між картками громадян будуть здійснюватися, як і раніше, оскільки власники картки вже ідентифіковані банками "і ніяких додаткових ідентифікацій не потрібно і обмежень за такими операціями новий закон не вводить".

Шабан зазначив, що безготівкові платежі не матимуть обмежень і дробити їх на 5 тисяч не потрібно.

За його словами, новий закон спрямований на великі операції. "Про дрібні перекази знайомим чи родичам турбуватися не потрібно", - додав він.

Водночас переказ на іншу картку на суму понад 5 тис. гривень можна зробити в касі банку та надати паспорт. Це можна зробити і в терміналі самообслуговування, якщо такий термінал має можливості для ідентифікації клієнта.

За його словами, для переказів як готівкою, так і між картками, підтвердження походження коштів не буде потрібно.

Нагадаємо, Новий закон про фінансовий моніторинг набуде чинності 28 квітня та змінює порядок ідентифікації при проведені фінансових операцій. Як зазначила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, для 95% банківських клієнтів ці зміни не ускладнять життя, а скоріше спростять, адже всі клієнти банків уже є ідентифікованими, вже одного разу були у відділенні, заповнювали анкету та надавали ксерокопії своїх документів, тому їх ідентифікацію проведено.

Раніше в НБУ заявили, що оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, які набирають чинності з 28 квітня, не матимуть суттєвого впливу на здійснення переважної більшості операцій із переказу коштів.