НБУ разъяснил нормы финмониторинга мобильной связи для анонимных абонентов

Неидентифицированным абонентам можно оказывать услуги, но перевод денег между абонентами будет отслеживаться
Нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, который вступает в силу с 28 апреля, не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям, в том числе идентифицированным абонентам.
Также не нужно идентифицировать и верифицировать пользователей технических электронных кошельков (транзитных, аналитических):
"То есть оплата мобильной связи будет происходить без каких-либо изменений и ограничений", - отмечается в сообщении.
В то же время, если клиент лично инициирует открытие электронного кошелька и намерен проводить перевод средств в пользу других лиц, тогда финансовые учреждения в рамках закона должны осуществить надлежащую проверку клиента, в том числе его идентификацию и верификацию, отметили в НБУ.
Ранее в НБУ заявили, что обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, вступающие в силу с 28 апреля, не будут иметь существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств.
Напомним, Национальный банк планирует разработку нормативно-правовых актов относительно действия нового закона об финмониторинга в течение трех месяцев.