В НБУ допускают постепенное ослабление валютных ограничений

В Национальном банке начали задумываться о частичном ослаблении валютных ограничений. Эти послабления будут проводитсься в очень медленном темпе, чтобы не нарушить стабильности финансовой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

В НБУ отмечают, что адекватная на время войны ситуация с курсом валют стала возможной благодаря взвешенным решениям регулятора. Там напоминают, что они не только сохранили равновесие банковской системы, но еще и поспособствовали укреплению гривны.

Наличный курс, который в начале войны составлял 40 гривен за доллар и более, сейчас опустился до около 30 гривен. Таким образом, он максимально приблизился к зафиксированному НБУ официальному курсу, который составляет 29,25 гривны за доллар.

Что касается европейской валюты, то за нее в обменниках просят 34 гривны. При этом официальный курс НБУ составляет 31,77 гривны за евро.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Кроме того, была запрещена продажа валюты населению, а бизнес может покупать валюту для военных целей или для покупки товаров критического импорта.