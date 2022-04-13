НБУ профинансировал дефицит бюджета и выкупил военные облигации еще на 20 млрд гривен
Национальный банк 12 апреля совершил второй выкуп военных облигаций правительства на сумму 20 млрд грн. Таким образом, по состоянию на 13 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности Национального банка составляет 40 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.
"Поддержка бюджета Национальным банком является необходимым шагом, учитывая необходимость обеспечения надлежащего отпора широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В то же время центробанк, как и было задекларировано, будет финансировать лишь критические расходы правительства в ограниченных объемах и прозрачным способом", - говорится в сообщении.
Как отметили в НБУ, поддержка со стороны Национального банка по-прежнему не является основным источником финансирования расходов правительства. Несмотря на военные действия, украинские предприятия постепенно восстанавливают свою деятельность и продолжают платить налоги, а граждане - перечисляют значительные суммы на поддержку армии. Украина также получает важную финансовую, военную и гуманитарную поддержку от международных партнеров.
"По мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы Украины Национальный банк в минимально достаточные сроки восстановит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета", - добавили в НБУ.
Отметим, Национальный банк Украины с 8 марта 2022 года может оказывать поддержку государственному бюджету путем покупки ценных бумаг правительства на первичном рынке. Учитывая это НБУ принял решение выкупить военные облигации правительства на сумму 20 млрд грн.
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