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НБУ разрешил страхование жизни в валюте

Новости » Экономика     24.01.2020 - 16:29
НБУ разрешил страхование жизни в валюте
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк выдал первую лицензию на страхование жизни в валюте

Национальный банк Украины принял решение о выдаче ЧАО "Страховая компания "ТАС" лицензии на проведение валютных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, АО "СК "ТАС" стала первой компанией из лайф-страховщиков, которая получила лицензию, на основании которой сможет получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте.

В НБУ напомнили, что возможность для страховых компаний, которые предоставляют услуги по страхованию жизни, получить валютную лицензию была реализована благодаря закону "О валюте и валютных операции" в рамках валютной либерализации.

"Теперь люди, заботящиеся о здоровье, достойной старости, обеспечении будущего детей, с целью минимизации валютных рисков смогут заключать договоры страхования жизни в иностранной валюте, а также получить выплаты в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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