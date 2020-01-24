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НБУ дозволив страхування життя в валюті

Новини » Економіка     24.01.2020 - 16:29
НБУ дозволив страхування життя в валюті
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк видав першу ліцензію на страхування життя в валюті

Національний банк України ухвалив рішення про видачу ПрАТ "Страхова компанія "ТАС" ліцензії на здійснення валютних операцій. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, АТ "СК "ТАС" стало першою компанією з-поміж лайф-страховиків, що отримала ліцензію на здійснення валютних операцій. На підставі цієї ліцензії компанія зможе отримувати страхові платежі та здійснювати страхові виплати за договорами страхування життя в іноземній валюті.

У НБУ нагадали, що можливість для страхових компаній, які надають послуги зі страхування життя, отримати валютну ліцензію була реалізована завдяки закону "Про валюту і валютні операції" в рамках валютної лібералізації.

"Відтепер люди, що піклуються про здоров’я, достойну старість, забезпечення майбутнього дітей, з метою мінімізації валютних ризиків зможуть укладати договори страхування життя у іноземній валюті, а також отримати виплати у іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

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