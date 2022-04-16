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НБУ разрешил продажу валюты населению: какой курс установили банки

Фото: курс доллара идет вниз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) с 14 апреля снова разрешил банкам продавать наличную валюту населению. При этом значительная часть административных ограничений на рынке сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 апреля 2022 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 31,60 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 34,55 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка 30,25 (30,40 - 15 апреля),
  • продажа - 31,60 (31,70 - 15 апреля) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка 32,95 (32,90 - 15 апреля),
  • продажи - 34,50 (34,55 - 15 апреля) грн за евро.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля) и 31,8235 гривен за евро (меняется каждый банковский день).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ вечером 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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