НБУ разрешил продажу валюты населению: какой курс установили банки

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 апреля 2022 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 31,60 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 34,55 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка 30,25 (30,40 - 15 апреля),

продажа - 31,60 (31,70 - 15 апреля) грн за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка 32,95 (32,90 - 15 апреля),

продажи - 34,50 (34,55 - 15 апреля) грн за евро.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля) и 31,8235 гривен за евро (меняется каждый банковский день).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ вечером 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.