НБУ дозволив продаж валюти населенню: який курс встановили банки

Національний банк України (НБУ) з 14 квітня знову дозволив банкам продавати готівкову валюту населенню. При цьому значна частина адміністративних обмежень на ринку зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
В обмінних пунктах України сьогодні, 16 квітня 2022 року, о 12:00 курс долара у продажу порівняно з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 31,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 34,55 гривень за євро.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого) і 31,8235 гривень за євро (змінюється кожен банківський день).
Як повідомляло РБК-Україна, НБУ ввечері 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.
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