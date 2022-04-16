НБУ дозволив продаж валюти населенню: який курс встановили банки

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 квітня 2022 року, о 12:00 курс долара у продажу порівняно з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 31,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 34,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля 30,25 (30,40-15 квітня),

продаж - 31,60 (31,70-15 квітня) грн за долар.

Середній курс євро становить:

купівля 32,95 (32,90-15 квітня),

продажі - 34,50 (34,55-15 квітня) грн за євро.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого) і 31,8235 гривень за євро (змінюється кожен банківський день).

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ ввечері 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.