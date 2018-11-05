НБУ разрешил открывать банковские счета дистанционно

Фото: касса Ощадбанка

Идентификация будет происходить с помощью Системы BankID НБУ

Национальный банк своим постановлением предоставил физическим лицам возможность дистанционно получать не только административные, но и банковские услуги (например, открытие счета). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, с этой целью внедряется механизм удаленной идентификации клиентов банков через Систему BankID Национального банка Украины. Этот механизм предполагает, что впервые идентификация физического лица должна проводиться в его присутствии одним из банков-участников системы, и уже после этого это физическое лицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к Системе BankID НБУ.

В дальнейшем идентификация будет проводиться дистанционно.

"Это, например, даст возможность клиентам банков дистанционно открывать счета без необходимости посещать отделение банка", - говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2018 года ставки по гривневым кредитам банков для предприятий повысились на 1,9 п.п. до 19,8% годовых, для домашних хозяйств на 0,3 п.п. до 32,1% годовых.

Отметим, что в сентябре повысилась и доходность гривневых депозитов для бизнеса - на 0,6 п.п. до 13,0% годовых. В то же время стоимость гривневых депозитов населения осталась практически на уровне предыдущего месяца (10,6% годовых).