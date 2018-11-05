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НБУ дозволив дистанційно відкривати банківські рахунки

Новини » Фінанси    05.11.2018 - 15:23
Фото: каса Ощадбанка
Фото: каса Ощадбанка

Ідентифікація відбуватиметься за допомогою Системи BankID НБУ

Національний банк своєю постановою надав фізичним особам можливість отримувати дистанційно не лише адміністративні, але й банківські послуги (наприклад, відкриття рахунку). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, з цією метою впроваджується механізм віддаленої ідентифікації клієнтів банків через Систему BankID Національного банку України. Цей механізм передбачає, що вперше ідентифікація фізичної особи має проводитися за її присутності одним з банків-учасників системи, і вже після цього ця фізична особа зможе замовляти сервіси та послуги на сайті будь-якої компанії або банку, підключених до Системи BankID НБУ.

У подальшому ідентифікація проводитиметься дистанційно.

"Це, наприклад, дасть можливість клієнтам банків дистанційно відкривати рахунки без необхідності відвідувати відділення банку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року ставки за гривневими кредитами банків для підприємств підвищилися на 1,9 в.п. до 19,8% річних, для домашніх господарств на 0,3 в.п. до 32,1% річних.

Відзначимо, що у вересні підвищилася і дохідність гривневих депозитів для бізнесу - на 0,6 в. п. до 13,0% річних. Водночас вартість гривневих депозитів населення залишилася практично на рівні попереднього місяця (10,6% річних).

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