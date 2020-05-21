НБУ разрешил открытие счетов в банках по видеосвязи

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Для открытия счета в новом банке визит в отделение не обязателен

Национальный банк Украины утвердил новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Положение разработано в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства.

Как отметили в пресс-службе законом предусмотрена дистанционная идентификация и верификация клиента. Отныне для открытия счета в новом банке визит в отделение или личная встреча с представителем банка не нужна.

Сотрудник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы:

для паспортов нового образца (биометрический паспорт или ID-карта) - банк дистанционно будет считывать данные с чипа и проверять соответствие лица. Другой способ - визуальная оценка документа, защитных элементов и логическая проверка данных;

для паспортов старого образца ("книжечки") - банк визуально будет оценивать документ, проверять соответствие лица и проводить дополнительную проверку с помощью: BankID НБУ; КЭП; дополнительных документов; сверка данных с информацией из бюро кредитных историй.

Кроме того, обновлены требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев. Банки при идентификации и верификации юридических лиц должны понимать, кто является конечным бенефициарным владельцем предприятия. Ранее банки для этого использовали преимущественно только информацию из Единого реестра юридических лиц, физлиц - предпринимателей и общественных формирований. Теперь банки должны использовать информацию не только из этого реестра, а и из других источников.

Во время обслуживания PEPs из категории национальных публичных деятелей необходимо применять риск-ориентированный подход. В то же время походы обслуживания лиц из этой категории не обязательно относить к высокой категории риска. Все зависит от должности лица, размера и вида банковских услуг и продуктов, которые они получают. Например, во время обслуживания PEPs в рамках зарплатного проекта от банка не требуется классифицировать клиента как высокорискового. Однако банки обязательно должны относить PEPs из категории иностранных и международных публичных деятелей к категории высокорисковых, как и раньше.

Также существенно сокращен перечень тех, кто является членами семей или связанными лицами политически значимых лиц. В частности, из этого перечня исключили сестер, братьев, дедов, бабушек, внуков, прадедов, правнуков.

Ранее в НБУ заявили, что обновленные требования к перечню информации о плательщика и получателя, вступающие в силу с 28 апреля, не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств.

Отметим, нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, которые вступают в силу с 28 апреля этого года, не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.

Автор: Александр Белоус