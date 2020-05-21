НБУ дозволив відкриття рахунків у банках по відеозв’язку

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Для відкриття рахунку в новому банку візит до відділення не обов’язковий

Національний банк України затвердив нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Положення розроблене у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства.

Як зазначили в прес-службі законом передбачена дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта. Відтепер для відкриття рахунку в новому банку візит до відділення або особиста зустріч із представником банку непотрібна.

Працівник банку може за допомогою відеозв’язку поспілкуватися з клієнтом та перевірити в нього документи:

для паспортів нового зразка (біометричний паспорт або ID-картка) - банк дистанційно зчитуватиме дані з чипу та перевірятиме відповідність обличчя. Інший спосіб - візуальна оцінка документа, захисних елементів та логічна перевірка даних;

для паспортів старого зразка ("книжечки") - банк візуально оцінюватиме документ, перевірятиме відповідність обличчя та проводитиме додаткову перевірку за допомогою: BankID НБУ; КЕП; додаткових документів; звірка даних із інформацією з бюро кредитних історій.

Крім того, оновлено вимоги до виявлення кінцевих бенефіціарних власників. Банки піж час ідентифікації та верифікації юридичних осіб повинні розуміти, хто є кінцевим бенефіціарним власником підприємства. Раніше банки для цього використовували переважно тільки інформацію з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізосіб - підприємців та громадських формувань. Відтепер банки повинні використовувати інформацію не тільки з цього реєстру, а й з інших джерел.

Під час обслуговування PEPs із категорії національних публічних діячів необхідно застосувати ризик-орієнтований підхід. Водночас піж час обслуговування осіб із цієї категорії не обов’язково відносити до високої категорії ризику. Все залежить від посади особи, розміру та виду банківських послуг та продуктів, які вони отримують. Наприклад, під час обслуговування PEPs у межах зарплатного проекту від банку не вимагається класифікувати клієнта як високоризикового. Проте банки обов’язково мають відносити PEPs із категорії іноземних та міжнародних публічних діячів до категорії високоризикових, як і раніше.

Також відтепер суттєво скорочено перелік тих, хто є членами сімей або пов’язаними особами політично-значущих осіб. Зокрема, з цього переліку виключено сестер, братів, дідів, бабів, внуків, прадідів, прабабів, правнуків.

Раніше в НБУ заявили, що оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, які набирають чинності з 28 квітня, не матимуть суттєвого впливу на здійснення переважної більшості операцій із переказу коштів.

Відзначимо, норми закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, що набирає чинності з 28 квітня цього року, не регулюють телекомунікаційні послуги та відносини між операторами мобільного зв’язку та їх абонентами.

Автор: Олександр Білоус