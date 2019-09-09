НБУ разрешил использовать загранпаспорт в банках

Банковские учреждения могут обслуживать физических лиц - резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в виде ID-карточки или книжечки), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщает Государственная миграционная служба (ГМС) со ссылкой на письмо Национального банка Украины (НБУ) от 4 сентября 2019 года.

Как отметили в ГМС, разъяснением НБУ подтверждается равнозначность использования гражданами Украины обоих паспортных документов.

Согласно разъяснениям НБУ, сведения об "отчестве" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (РНОКНП).

При этом другие документы, например, удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть для установления личности гражданина для получения банковских услуг, отмечают в ГМС.

Напомним, в июне Национальный банк и Государственная миграционная служба Украины договорились о комплексном пересмотре нормативных документов, регулирующих процессы идентификации и верификации клиентов финансовых учреждений с использованием ID-карт.

Как сообщало РБК-Украина, Украина разделила с Польшей последнее место по уровню финансовой грамотности среди стран, где проводился опрос по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).