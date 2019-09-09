ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ разрешил использовать загранпаспорт в банках

Новости » Экономика    09.09.2019 - 10:20
НБУ разрешил использовать загранпаспорт в банках
Фото: заграничный паспорт (РБК-Украина)

Письмом НБУ подтверждается возможность идентификации гражданина на основании паспорта для выезда за границу

Банковские учреждения могут обслуживать физических лиц - резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в виде ID-карточки или книжечки), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщает Государственная миграционная служба (ГМС) со ссылкой на письмо Национального банка Украины (НБУ) от 4 сентября 2019 года.

Как отметили в ГМС, разъяснением НБУ подтверждается равнозначность использования гражданами Украины обоих паспортных документов.

Согласно разъяснениям НБУ, сведения об "отчестве" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (РНОКНП).

При этом другие документы, например, удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть для установления личности гражданина для получения банковских услуг, отмечают в ГМС.

Напомним, в июне Национальный банк и Государственная миграционная служба Украины договорились о комплексном пересмотре нормативных документов, регулирующих процессы идентификации и верификации клиентов финансовых учреждений с использованием ID-карт.

Как сообщало РБК-Украина, Украина разделила с Польшей последнее место по уровню финансовой грамотности среди стран, где проводился опрос по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке Международные резервы Украины превысили 22 млрд долларов
Новости Украины Национальный банк Украиныбанкипаспорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь