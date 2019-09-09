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НБУ дозволив використовувати закордонний паспорт у банках

Новини » Економіка    09.09.2019 - 10:20
НБУ дозволив використовувати закордонний паспорт у банках
Фото: закордонний паспорт (РБК-Україна)

Листом НБУ підтверджується можливість ідентифікації громадянина на підставі паспорта для виїзду за кордон

Банківські установи можуть обслуговувати фізичних осіб - резидентів як на підставі паспорта громадянина України (у формі ID-картки або книжечки), так і на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомляє Державна міграційна служба (ДМС) з посиланням на лист Національного банку України (НБУ) від 4 вересня 2019 року.

Як зазначили в ДМС, відповідним роз’ясненням НБУ підтверджується рівнозначність використання громадянами України обох паспортних документів.

Відповідно до роз’яснень НБУ, відомості "по батькові" фізичної особи-резидента, які не містяться у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема - про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

При цьому інші документи, наприклад, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути для встановлення особи громадянина для отримання банківських послуг, зазначають у ДМС.

Нагадаємо, у червні Національний банк та Державна міграційна служба України домовилися про комплексний перегляд нормативних документів, що регулюють процеси ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ з використанням ID-карток.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна розділила з Польщею останнє місце за рівнем фінансової грамотності серед країн, де проводилось опитування за методикою до Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР).

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