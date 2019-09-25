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НБУ дозволив ще одному банку працювати з запасами готівки

Новини » Фінанси    25.09.2019 - 13:50
НБУ дозволив ще одному банку працювати з запасами готівки
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк частково передає найбільшим банкам право працювати з запасами готівки

Національний банк (НБУ) надав АТ "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ) статус уповноваженого банку, який зможе здійснювати операції із запасами готівки НБУ а також забезпечуватиме банки в регіонах готівкою та прийматиме від них її надлишки та зношену валюту. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, ПУМБ має 28-річний досвід роботи з організації касового обслуговування та 6-річний досвід роботи здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів з використанням найсучасніших технологій.

Таким чином, НБУ продовжує делегувати банкам частину функцій, які він сьогодні виконує в регіонах, у межах реалізації Концепції організації готівкового обігу в Україні. Це дасть можливість поступово перейти від частково делегованої моделі організації готівкового обігу, що наразі існує в Україні, на делеговану модель, додали в прес-службі.

Суть делегованої моделі організації готівкового обігу полягає у тому, що Національний банк делегує частину функцій, які він виконує в регіонах, іншим учасникам ринку - банкам та Cash-in-Transit (СІТ)-компаніям.

Наразі функції зберігання запасів готівки НБУ та проведення операцій із ними в усіх регіонах країни виконують підрозділи таких трьох уповноважених банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль.

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