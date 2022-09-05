НБУ разрешил банкам продавать больше валюты населению

Национальный банк Украины решил увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка. Банкам с 6 сентября разрешили продавать больше валюты населению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Согласно и решению, в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половина от него.
"По оценкам Национального банка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации на наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, Национальный банк Украины 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Эти объемы будут дополнительными к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.
Напомним, Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. В то же время банки могли продавать только ту валюту, которую до того они купили у населения.