НБУ разрешил банкам продавать больше валюты гражданам

Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Эти объемы будут дополнительными к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и с остальными сказаться на ослаблении девальвационного давления. В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. В то же время банки могли продавать только ту валюту, которую до того они купили у населения.