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НБУ разрешил банкам продавать больше валюты гражданам

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Украина, Среда 27 июля 2022 10:36
НБУ разрешил банкам продавать больше валюты гражданам Фото: НБУ разрешил банкам продавать больше валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Эти объемы будут дополнительными к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и с остальными сказаться на ослаблении девальвационного давления. В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. В то же время банки могли продавать только ту валюту, которую до того они купили у населения.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

После этого курс доллара на наличном рынке вырос примерно на 2,5 гривны до 39,50 гривен за доллар.

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